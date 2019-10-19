الخارجية الأردنية: تسلل 7 أجانب إلى إسرائيل عبر الحدود للبحث عن عمل

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم، وتتابع الجهات الأردنية المعنية الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته.

عمان - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم".

وتابع "الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته"، كما نفى القضاة أن "يكون أي من الموقوفين يجمل الجنسية الأردنية".

في سياق آخر، كان ملك الأردن عبد الله الثاني قد وجه لحكومته أوامر تقضي بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة.

وأضاف ملك الأردن "بعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة".