السيسي: "الدستورية العليا" تغلبت على تحديات لإعلاء مبادئ العدالة ولحماية الحريات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على فخره بالمحكمة الدستورية العليا وبدفاعها عن مبادئ العدالة والحرية.

جاء ذلك في تغريدة للسيسي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، قال خلالها "أوكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة".

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أوكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة ...١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 19, 2019

وتابع السيسي في تغريدته: "نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".

نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات. ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 19, 2019

وكان السيسي، خلال حضوره حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، قد طالب المصريين بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا على أن "المجاملة تساوي الفساد".

وأضاف السيسي: "والله والله والله عمري ما جاملت أو استغليت وجودي في الجيش لصالح مخلوق، لا تجاملوا أحدا أبدا اعطي كل شخص حقه".