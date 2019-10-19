"الاستطلاع" الروسي يرصد حشودا لـ"النصرة" جنوب إدلب... والحربي يتعامل

وسط تزايد ملحوظ في نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة بريف إدلب الجنوبي، سارع الطيران الحربي ظهر اليوم للتعامل مع مجموعة الأهداف فور رصد نشاطها من قبل طائرات الاستطلاع الروسية.

وقال مصدر ميداني سوري لـ"سبوتنيك" إن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت منذ فجر اليوم تحركات وحشودا للتنظيمات الإرهابية المسلحة على محاور تفتناز ومعرزيتا بريف إدلب الجنوبي، ما استدعى ردا سريعا من سلاح الطيران الحربي بسلسلة من الغارات على مواقع المسلحين وتحركاتهم، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 3 مواقع بينها مقر قيادة، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات ومقتل وإصابة عدد من المسلحين.

وأكد المصدر أن الطيران الحربي تعامل أيضا مع رتل لمسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" أثناء اقترابه من محيط بلدة "القرقور" في سهل الغاب أقصى ريف حماه الغربي، كان متجها نحو أحد المواقع القريبة من نقاط الجيش السوري، وأسفرت الغارة عن عن تدمير عدد من الآليات التابعة للنصرة.