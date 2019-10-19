توقيف 26 شخصا في طرابلس بعد اعتدائهم على الأملاك العامة والخاصة

بلغ عدد الموقوفين 26 شخصا في طرابلس اللبنانية بتهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة

أعلنت مصادر أمنية مطلعة أن عدد الموقوفين في طرابلس اللبنانية بلغ 26 موقوفا مساء البارحة، وذلك بعد تداول معلومات عن توقيف عدد من الشبان بينهم قاصرين في المدينة مساء أمس وصباح اليوم، كما نقل موقع "لبنان-24".

وأضافت المصادر أن جميع الموقوفين ومن بينهم القاصرين قد "تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء أعمال الشغب وتكسير الممتلكات العامة والاعتداء عليها من ضمنها مصرف لبنان والمهجر، محلات تجارية في التل وساحة النور، تكسير واعتداء على منشآت خاصة وأملاك عامة".

وأوضحت المصادر أن جميع الموقوفين سيتم تسليمهم إلى السلطة القضائية تمهيدا للإفراج عنهم خلال اليوم السبت بعد مراجعة القضاء المختص بحال لم يكن بحقهم أي مذكرات توقيف اُخرى.

وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء أول من أمس، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.