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18:35 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    بالصور... حكاية أول مرشدة سياحية سعودية داخل الكهوف

    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    العالم العربي
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    قالت بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد داخل الكهوف في السعودية، إن نحو 38 مرشدا حصلوا على رخصة إرشاد الكهوف بالمملكة.

    وعن تجربتها في سياحة الكهوف، أوضحت الصالح في حديثها لـ"سبوتنيك" السبت، أنها "اختارت العمل بالإرشاد نظرا لحبها للرحلات البرية منذ صغرها، وأنها عملت بعد ذلك كمتعاونة بالرحلات دون مقابل".

    وتابعت: "بعد فترة واجههت مشكلة في جهة عملي، ثم أعدت النظر بأولولياتي، وكان على أن أفكر بدائل وهواية يممكن أن Hستثمرها وأوظفها، وكان الأقرب إلي شخصيتي العمل بالإرشاد السياحي، نظرا لخبرتي بخدمة العملاء والمشاريع، وتخصصي بالموارد البشري".

    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    وأضافت أنها "بدأت العمل بسياحة الكهوف بعد أن حصلت على رخصة مرشد كهوف معتمد 2019".

    وترى الصالح أن "رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، كانت داعمة لها وأن السماح برخص الإرشاد للسيدات ساهم في ذلك، كما أن أهلها لم يتقبلوا الفكرة بالبداية إلا أنهم دعموها في وقت لاحق وساندوها بشكل قوي بعد النجاح الذي حققته".

    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    وأكدت أنها "واجهت بعض النقد من المجتمع على "السوشيال ميديا"، إلا أنها لم تلتفت لتلك الأمور وأكملت طريقها حتى حققت هدفها".

    وحول أشهر الكهوف في المملكة العربية السعودية، توضح الصالح أن "كهف "أم جرسان" بالمدينة المنورة بحرة خيبر يعد أشهرها، حيث يبلغ طوله 1500 م، وأن الكهف تكون نتيجة انفجار بركاني وسيلان الحمم البركانية المنصهرة، الأمر الذي شكل ممرا شبيه بالممرات التي تسلكها الحمم البركانية المنصهرة".

    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    وشددت على أن "بعض كهوف "الصمان" ربما تكون غير صالحة للزيارة لوجود انهيارات بها، وأنها تتنقل في جمع مناطق المملكة لاصطحاب الوفود لزيارة الكهوف".

    وأشارت إلى أنها "السيدة الوحيدة التي تعمل في إرشاد الكهوف، وأن العمل في هذا الكهوف بالتحديد يحتاج إلى تدريب وتأهيل، خاصة أن المملكة تضم نحو 200 كهف مستكشف".

    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    وترى الصالح أن "المجال يحتاج لمرشدات، مما يعطي الوفود الأمان، خاصة السيدات والأطفال، لوجود مرشدة تتعامل معهم وتلامس الاهتمام والعناية بهم".

    ولفتت إلى أن "حب المغامرات لايقتصر على الرجال، وأن السيدات يتميزن بالذكاء وحب روح المغامرة".

    وختمت قولها بإن "التنظيم المتميز للرحلات وإضافة اللمسات الإبداعية في الإرشاد، وكذلك إعداد معدات الأمن والسلامة، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل أثناء الرحلة".

    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    بدور الصالح أول مرشدة سياحية مختصة بالإرشاد بالكهوف في السعودية

    وتعتبر السعودية إحدى الدول الغنية بالكهوف، التي لم يكتشف الكثير منها بعد، ويتوقع أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن يصل عددها إلى "1000 كهف"، لم يكتشف منها سوى 300، فيما يعرف منها 12 كهفاً أو غاراً أو دحلاً، بحسب المسمى "المحلي"، بحسب موقع العربية.

    أحد أهم الكهوف في السعودية هو كهف شعيفان "الشويمس"، الذي يمتد على مسافة 2 كلم ويقع على بعد مسافة 15 كلم شمال غربي الشويمس في حرة النار في منطقة حائل. ويرتفع سقف الكهف في بعض المواقع الى 7 أمتار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, مرشدة سياحية, سياحة, كهوف, السعودية
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