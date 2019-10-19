"في ظروف بالغة الدقة والخطورة"... رئيس وزراء الكويت يصل مصر خلال ساعات

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم إن الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رأس وفد كبير لمصر تمثل دفعا مهما للعلاقات الثنائية.

وأضاف الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، أن هذه الزيارة "ستمثل إسهاما فعالا في رعاية علاقة البلدين والإبقاء على حيويتها وتطورها لافتا إلى أنها تمثل أيضا تواصلا بين قيادتي البلدين حيث أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في أغسطس/آب الماضي".

وأكد أنه "مما يدل على حرص سمو رئيس الوزراء على أن تشمل موضوعات الزيارة مجالات عدة لعلاقات البلدين مرافقة سموه وفد كبير من القطاع الخاص الكويتي ليتسنى لهذا القطاع البحث والتنسيق مع نظيره المصري لفتح أفاق جديدة من التعاون المتميز والبناء والذي سيعود بالفائدة على العلاقات الاقتصادية الشاملة بين البلدين".

وأضاف الجار الله أنه "مما يضاعف أهمية الزيارة انها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة تستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به مصر حيال تطورات المنطقة والتحديات المحيطة بها".

وأوضح الجارالله أنه "عند الحديث عن جمهورية مصر العربية ودورها لا بد وأن نستذكر الموقف المشرف لمصر وشعبها عندما انتصرت للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم حيث كانوا مع الكويت في محنتها".

ويتضمن جدول الزيارة، التي تستمر يومين لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.