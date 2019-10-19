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19:00 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    العاصمة السعودية الرياض

    السعودية... النيابة العامة تحقق مع شخص بسبب تغريدة

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    استدعت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، أحد الأشخاص بسبب تغريدة على حسابه الرسمي تتعلق بالنظام العام.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن "مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".

    وأوضح المصدر أن "ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

    وتابع قائلا "النيابة العامة السعودية بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام".

    الهواتف الذكية بيكسل 3 و بيكسل 3 اك ال من شركة غوغل
    © AFP 2019 / Timothy A. Clary
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    واختتم المصدر تصريحه بأن "هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها".

    وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا حذرت فيه من سوء استخدام التصوير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

    وقالت النيابة في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.

    وأشارت النيابة إلى أنه بحسب القانون السعودي "يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر".

    وأوضحت أن ذلك يشمل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات".

    وتابع البيان أنه "يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تحقيق, تغريدة, تويتر, النيابة العامة, السعودية
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