اليمن: الأمم المتحدة تبدأ نشر نقاط ضباط الارتباط بين الجيش اليمني والحوثيين بالحديدة

بدأت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب اليمن، اليوم السبت، نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في إطار الجيش اليمني، أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدأت نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة اولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة".

وأوضح أن "اتفاق فريق المراقبة المشتركة، نص على نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطقة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها".

وأضاف أن "الفريق سيثبت غداً الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الابقار بخط كيلو 16، فيما يجري استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة".

كانت الأمم المتحدة أعلنت، في ختام الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول المنصرم، تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين ومن بعثة الأمم المتحدة.