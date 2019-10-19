سانا: القوات التركية وحلفاؤها يسيطرون على قرية أم العصافير شمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش التركي والقوات المساندة له سيطروا على قرية أم العصافير بريف رأس العين، شمال غرب محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية.

وذكرت الوكالة الرسمية"سانا" أنه "لليوم الحادي عشر على التوالي، واصلت القوات التركية "عدوانها" على الأراضي السورية واحتلت قريتين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، في حين قصف طيرانها الحربي أحياء سكنية في مدينة رأس العين".

وأضافت الوكالة أن الجيش التركي سيطر، بعد قصف مكثف بسلاح المدفعية، على قريتي "جان تمر شرقي" والشكرية بريف رأس العين، وقطعت طريق تل تمر- رأس العين.

وأشارت إلى أنه ورغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إلا أن الطائرات التركية نفذت اليوم غارات على الأحياء السكنية والبنى التحتية في مدينة رأس العين نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" ، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.