سانا: القوات التركية وحلفاؤها يسيطرون على قرية أم العصافير شمال سوريا

وذكرت الوكالة الرسمية"سانا" أنه "لليوم الحادي عشر على التوالي، واصلت القوات التركية "عدوانها" على الأراضي السورية واحتلت قريتين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، في حين قصف طيرانها الحربي أحياء سكنية في مدينة رأس العين".
وأضافت الوكالة أن الجيش التركي سيطر، بعد قصف مكثف بسلاح المدفعية، على قريتي "جان تمر شرقي" والشكرية بريف رأس العين، وقطعت طريق تل تمر- رأس العين.
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" ، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
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