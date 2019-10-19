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21:42 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    محمد بن راشد: الوطن بشر وليس حجارة وإسمنت

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".

    وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".

    وأضاف حاكم دبي: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".

    ​من ناحية أخرى، قال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن "استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استدامة المنظومة المالية في دبي، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة، ويعزز مكانتها مركزا استثماريا عالميا"، بحسب تقارير إماراتية.

    أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Christopher Pike
    أول تعليق من محمد بن راشد على نتائج انتخابات المجلس الوطني الإماراتي
    وأكد "آل صالح" خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن سلسلة "جلسة مع مسؤول"، بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والعالمية العاملة في الدولة، أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية، وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أية زيادات في الرسوم.

    وأضاف عبد الرحمن صالح آل صالح أن الإنفاق التوسعي على مشروعات البنية التحتية في دبي، والمشروعات المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020"، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة، لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد.

    وشدد على أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من عام 2018، لافتا إلى أن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع.

    وأشار إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في يونيو/ حزيران 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، على الرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهراً حتى يونيو من العام الجاري.

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    تويتر, حاكم دبي, الامارات, دبي, محمد بن راشد
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