السعودية تخفض أسعار البنزين المحلي

أعلنت شركة أرامكو السعودية مساء اليوم السبت، تخفيض أسعار البنزين المحلي للربع الرابع من العام الحالي.

وخفضت "أرامكو" أسعار البنزين إلى 1.50 ريال للتر من نوع 91، بعدما كان 1.53 ريال للتر في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال لنوع 95 من 2.18 ريال للتر في الربع الثالث، وفقا لرويترز.

وأوضحت "أرامكو" السعودية أنه سيتم اعتماد أسعار البنزين المحدثة ابتداء من الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2019 ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر )، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت "أرامكو" السعودية أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.