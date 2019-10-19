سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" الـ 4 من الحكومة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء اليوم السبت، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال جعجع، خلال مؤتمر صحفي، "لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية، ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع، ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الإصلاح الجدي والفعلي، عقدنا اجتماعا لتكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة البرلمانية للحزب) للبحث بالأوضاع الأخيرة في البلاد.

وأضاف جعجع "منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب "القوات اللبنانية" كان أول من عمل بشفافية وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة".

وتابع قائلا إن "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل الطلب من وزراء القوات التقدم بإستقالتهم من الحكومة"، مؤكداً أن "الكلام عن اتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري حول استقالة وزرائنا من الحكومة لا صحة له وهو من نسج الخيال".

ويتمثل حزب "القوات اللبنانية" بأربعة وزراء في الحكومة الحالية، هم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.