في واقعة نادرة... اللباس الفلسطيني وصل "ناسا"

العالمة فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي، ارتدت تطريزا تراثيا، داخل مقر الوكالة الأمريكية، وذلك في صورتها الرسمية.

Palestinian NASA spacecraft engineer, Nujoud Merancy posed in suit with Palestinian Tatreez for her new NASA head shot. 🇵🇸✌ pic.twitter.com/lepVy6mgge — Ramy Jabbar (@Ramdog1980) October 18, 2019

نشر مغردون فلسطينيون صورة لمهندسة المركبات الأمريكية، من أصول فلسطينية، نجود ميرانسي، العاملة في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وهي ترتدي اللباس الموشح بالتطريز التراثي الفلسطيني، في صورتها الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية.