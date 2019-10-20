الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على العزيزية

أكد الجيش الليبي، مساء أمس السبت، سيطرة قواته بشكل كامل على منطقة العزيزية، بعد طرد قوات الوفاق الوطني منها.

وقال بيان للجيش الليبي إن قوات الجيش واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية. وذلك بحسب وكالة "إرم نيوز".

وأشار البيان إلى أن "المليشيات التي طردت من العزيزية فرت إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس".

وأوضح المركز الإعلامي أن الشباب المؤيد للجيش استطاعوا التعامل مع المليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبو عيسي، والتي هربت من العزيزية واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول المليشيات.

وفي السياق نفسه، أشار بيان آخر للجيش الليبي إلى "العثور على عدد كبير من الجثث في منطقة الساعدية، يعود أغلبها لأشخاص من الأفارقة الذين تم تجنيدهم من قبل حكومة الوفاق لمحاربة الجيش الليبي".

ووفق البيان، فإن الجيش الليبي أبلغ الهلال الأحمر بمكان الجثث، حيث تعرف بعض الأسرى الأفارقة على عدد من أصحاب هذه الجثث، حيث أصيب بعضهم خلال المعارك.

وتسبّبت المعارك بين الجانبين، الجيش الليبي وحكومة الوفاق، المستمرة للشهر السابع، بسقوط نحو 1093 قتيلاً و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.