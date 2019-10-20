بعدما أشعلت الإطارات في الشوارع... نادين الراسي تعلق على قرار يزلزل حكومة لبنان

علقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على القرار، الذي وصفته وسائل الإعلام اللبنانية بأنه يزلزل الحكومة اللبنانية.

وجاءت تعليق نادين الراسي، بعد مشاركتها في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، حيث ظهرت في مقطع فيديو، وهي تشعل الإطارات في الشوارع وتوجه رسالة غاضبة إلى قوات الأمن.

وتفاعلت نادين الراسي مع إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة 4 وزراء تابعين للقوات اللبنانية من الحكومة التي يترأسها سعد الحريري.

​ونشرت الفنانة اللبنانية تغريدة تتضمن مقطع الفيديو، الذي أعلن فيه جعجع استقالة الوزراء الأربعة، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت نادين الراسي في تغريدتها: "تحية إجلال لرجل من رجالات بلادي"، مضيفة "إنه لبناني أصيل".

وكانت نادين الراسي، قد ظهرت في مقطع فيديو، وهي تشعل الإطارات وتوجّه رسالة للمتظاهرين، تقول فيها:"احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها".

في سياق متصل، تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والمسنجر والفايس تايم.

وأعلن سمير جعجع مساء أمس استقالة 4 وزراء من داخل الحكومة اللبنانية، على ضوء الأزمة السياسية الحادثة التي تشهدها لبنان.

وكان الوزراء الأربعة الذين يمثلون حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة هم كل من: نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة شؤون التنمية الإدارية مي شدياق.