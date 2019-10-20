"الشعب مثل الست"... وصف غريب من أصالة لمظاهرات لبنان

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ"الست".

وكتبت أصالة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، أن "الشعب عامل متل الست اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها، وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده".

الشّعب عامل متل الستّ الّلي مابتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين ، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان — Assala (@AssalaOfficial) October 18, 2019

​ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".