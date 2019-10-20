أول تعليق رسمي على الاتفاق التاريخي بين السعودية والكويت

وجاءت تصريحات الجار الله بعد أن ذكرت صحيفة الراي الكويتية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن "الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة".
وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.
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