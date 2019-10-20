إغلاق جميع البنوك اللبنانية غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات

وكان الحريري قد أمهل القوى السياسية الشريكة في الحكم 72 ساعة بدء من أمس الجمعة؛ للتوافق على خطة للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أنه بعد هذه المهلة سيكون هناك "كلام آخر".

ووجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حديثه للمتظاهرين، قائلا "نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ونقدر احتجاجكم، وليس هناك من شك في أن رسالتكم وصلت قوية للمسؤولين جميعا"، مؤكدا "لا يقف أي تنظيم أو حزب أو سفارة أجنبية أو أي أحد خلف هذه المظاهرات، الناس غضبوا".

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب جديدة.

وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد، بحسب وصف المتظاهرين.