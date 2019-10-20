القوات العراقية تعتقل مقاتلين من "داعش" في عملية نوعية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، 20 تشرين الأول/ أكتوبر، نتائج عملية نوعية نفذتها القوات الأمنية، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في جنوبي مركز نينوى، شمال البلاد.

وأفاد الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، بأن قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى، ولواء 75 بالفرقة 16 من الجيش عراقي، تنفذ عملية أمنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وكشف معن، أن العملية أسفرت عن القبض على اثنين من عناصر "داعش" الإرهابية، واللذان كان يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم، على مدينة الموصل.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.