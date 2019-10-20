بالصور... مصر تفتتح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط

افتتحت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.

ونشرت وزارة النقل المصرية، بيانا عبر صحفتها الخاصة على "فيسبوك"، أعلنت فيه افتتاح محطة "هليوبوليس" لمترو الأنفاق، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وتأتي محطة "هليوبوليس" ضمن محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وستتمكن تلك المحطة ربط مناطق مصر الجديدة بوسط القاهرة.

وتعتبر محطة هليوبوليس الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، مكونة من 3 مستويات، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف إلي لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

وأوضحت الوزارة أن المحطة مكيفة بمستوياتها الثلاث، حيث تتكون من أجزاء ومسارات، جزء منها يكمل المرحلة الرابعة من الخط الثالث، وصولا إلى محطة "عدلي منصور" بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان، الذي يتقاطع مع مشروع القطار المكهرب الممتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، أما المستوى الثاني فسيكون اتجاهه إلى مطار القاهرة.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجاري، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتى والنزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة مع مواقعها وبعض العراقيل التي أثرت في معدلات التنفيذ.