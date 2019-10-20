"قسد" تعلن مقتل 16 من عناصرها إثر هجمات تركية شمال شرقي سوريا

وأضاف البيان، أن قوات الجيش التركي استهدفت قرى "رأس العين بالقصف الجوي كما تم استقدام المزيد من القوات والتحضيرات لمناطق وقف إطلاق النار"، كما حاول الجيش التركي "استهداف مواقعنا في محور قريتي الحبش و الشكيرية، ومحاور أخرى تم استهدافها بالسلاح الثقيل".
وتابع البيان بالإشارة إلى أن قوات "قسد" ردت على هذه الهجمات "في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس"، مؤكدا أن "قواتنا تصدت لمحاولات التقدم وردتها على أعقابها، فيما استخدم جيش الغزو التركي القصف المدفعي بعد أن تم صد عدوانه البري".
وندد البيان أخيرا "باستمرار جيش الغزو التركي بحشد قواته على محور قريتي تل خنزير وعلوك، على الرغم من التزامنا بوقف إطلاق النار على كل المحاور".
واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس الماضي على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.
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