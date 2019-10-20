"عززوا أمن واستقرار الوطن"... أمير الكويت يحذر من ما يجري في دول المنطقة

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة أخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة.

وحث أمير الكويت، أعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 والذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا، على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن من خلال العمل كأسرة واحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الشيخ صباح الأحمد، على ضرورة "استذكار النعم التي مَن الله بها على الوطن والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم"، معربا عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.

وكان أمير الكويت عاد إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد الأمير جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات.