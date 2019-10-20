"إلغاء بعض الوزارات وخفض الرواتب"... الكشف عن مسودة الورقة الإصلاحية للحريري

إلغاء بعض الوزارات وخفض رواتب النواب... الكشف عن مسودة الورقة الإصلاحية للحريري

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50% وإلغاء كل الصناديق

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن تقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة

الورقة الاقتصادية التي يبحثها الحريري مع الأطراف السياسية اللبنانية تتضمن خصخصة قطاع الاتصالات الخلوية وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة

يتبع...