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15:21 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    جنود أتراك

    خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة مضاعفة من القصف التركي على العراق

    © AFP 2019 / ILYAS AKENGIN
    العالم العربي
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    ارتفعت ضربات القصف بمختلف أنواعه، الذي تنفذه القوات التركية في الحدود العراقية، في إقليم كردستان، تحت ذريعة استهداف عناصر "حزب العمال الكردستاني"، إلى أكثر من 300 ضربة، منذ مطلع العام، في حصيلة هي الأعلى حتى الآن منذ نحو أربع سنوات.

    دبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية)
    © AP Photo /
    الدفاع التركية تعلن تحييد "637 إرهابيا" أثناء العملية في سوريا
    وتنشر "سبوتنيك" حصيلة بعدد مرات القصف الذي تنفذه القوات التركية، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والأسلحة الرشاشة، في مناطق إقليم كردستان العراق، الحدودية، وعمق السيادة العراقية، طيلة 10 أشهر من العام الجاري.

    وكشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن حصيلة قصف القوات التركية، للأراضي العراقية، في الإقليم منذ الأول من يناير/كانون الثاني، العام الجاري، إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كالآتي :

    أن عدد مرات القصف الذي نفذته القوات التركية، بواسطة الطائرات الحربية بلغ (172) ضربة، والمدفعية التركية نفذت 122 قصفا، والقصف بالأسلحة الرشاشة نفذ 15 ضربة، وبذلك يكون العدد الكلي لحصيلة القصف هو : 309 ضربة.

    ويؤكد ياور، أن الضربات التركية، من القصف بالطائرات، والمدافع، وعمليات الدخول للأرضي، مستمرة منذ عام 2007، وحتى الآن، بشكل يومي، وهناك ضحايا كثيرين من المدنيين، ما بين القتلى، والجرحى.

    وأضاف، أن القصف التركي، أسفر عن تهجير للسكان من القرى، حتى الآن أكثر من 300 قرية على الحدود، تركها أهلها.

    وأكمل الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، أن القصف التركي، ضرب عدد من المدارس، والمستشفيات، والمزارع، والطرق، والجسور، وغيرها في المناطق الحدودية العراقية، في الإقليم.

    وكان أمين عام وزارة البيشمركة، قد زود مراسلتنا في العراق، في وقت سابق، اليوم الأحد، 30 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بحصيلة القصف التركي على الحدود العراقية، ومناطق في عمق السيادة.

    وكشف ياور، عن الخروقات التركية للحدود والأراضي العراقية، منذ الأول من كانون الثاني /يناير 2015 إلى 30 أيلول /سبتمبر الماضي، على مدار السنوات الأربع بالتوالي:

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    2015

    وثق ياور، خلال عام 2015، خروقات تركيا الجوية للحدود والقرى العراقية منها التابعة لإقليم كردستان، إذ بلغت 64 خرقا.

    أما القصف المدفعي على القرى والمناطق التي تستهدفها تركيا، ضمن الحدود، فقد بلغ 46 قصفا، حسبما أكمل ياور.

    ونوه إلى أن القرى التي استهدفها طيران تركيا ومدفعيتها، خلال العام المذكور، بلغت 51 قرية.  

    2016

    خلال هذا العام زادت تركيا من ضرباتها، عن الذي قبله، إذ شهدت الحدود العراقية، من جهة إقليم كردستان، 95 خرقا جويا، مثلما ذكر ياور.

    وتابع ياور، في حين ارتفعت حصيلة الخرق المدفعي التركي للأراضي العراقية، إلى 107 خرقا، وزاد أيضا عدد القرى المستهدفة من هذا القصف، لتصل إلى 75 قرية تم قصفها.

    2017

    وحسب الإحصائية، سجلت وزارة البيشمركة، خروقات جوية من تركيا، بعدد 95 خرقا وهو مماثل للعام الذي سبقه.

    في حين كثفت تركيا، خروقاتها المدفعية للحدود العراقية، حتى وصل عددها إلى 127 خرقا.

    ولفت ياور، إلى أنه خلال هذا العام، من القصف التركي، أصيب 5 مدنيين بجروح متفاوتة، في القرى المستهدفة التي بلغ عددها 68 قرية.

    2018

    خلال عام 2018 الذي شهد احتفال العراق بالذكرى الأولى لتحرره من بطش "داعش" الإرهابي، رفعت تركيا وتيرة قصفها على الحدود لتدخل إلى عمق السيادة العراقية، بـ110 قصفا جويا.

    ومثلما جاء في إحصائية البيشمركة، أن الخرق المدفعي التركي، خلال 9 شهور، وصل إلى 110 أيضا.

    وبسبب القصف التركي الجوي، والمدفعي، الذي استهدف 77 قرية، قتل 6 مدنيين، وتهجر سكان 5 قرى حدودية تابعة لإقليم كردستان العراق.

    وقال الفريق، الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، في ختام حديثه لنا:

    منذ أعوام 2007 و2008، وإلى الآن لم يتوقف القصف التركي، وهو مستمر على طول الحدود العراقية، وفي الآونة الأخيرة قصفوا مناطق داخل العراق منها في مخمور وسنجار "غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد"، وغيرها من المناطق الأخرى.
    الجيش التركي في عفرين
    © REUTERS / STRINGER
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    وبذلك فإن مجموع خروقات تركيا الجوية للحدود والأراضي العراقية، خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 364 جويا، و390 مدفعيا، مستهدفا 271 قرية، ومتسببا بمقتل 6 مدنيين، وإصابة 5 آخرين، وتهجير 5 قرى.

    وقالت وزارة الخارجية التركية، السبت 15 كانون الأول / ديسمبر العام الماضي، إن أنقرة ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية من أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، حينها : إن "عمليات بلاده العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق ستتواصل".

    وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا.

    وبحسب بيان الخارجية، تستنكر الوزارة ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، حسب نص البيان.

    قصف القوات الايرانية الأراضي العراق في اقليم كوردستان العراق منذ 1/12019 ولغاية 13/10/2019 هو كالاتي:

    القصف بالطائرات الحربية :7

    القصف بالمدفعية :4

    القصف بالأسلحة الرشاشة:2

    المجموع الكلي:13

    انظر أيضا:

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