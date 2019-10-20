السيسي: القوات المسلحة المصرية تنتقي رجالها... صور

وأوضح السيسي، خلال تفقده صباح اليوم الأحد، الكلية الحربية لمتابعة اختبارات وكشوف الهيئة للالتحاق بالكليات العسكرية والفنية، أن "القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية".
وأضاف أن "الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى". وأثنى السيسي، على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتولى مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء الجيش المصري جيلا بعد جيل.
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