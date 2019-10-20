السيسي: القوات المسلحة المصرية تنتقي رجالها... صور

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وأوضح السيسي، خلال تفقده صباح اليوم الأحد، الكلية الحربية لمتابعة اختبارات وكشوف الهيئة للالتحاق بالكليات العسكرية والفنية، أن "القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية".

وأضاف أن "الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى". وأثنى السيسي، على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتولى مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء الجيش المصري جيلا بعد جيل.