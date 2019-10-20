بحرية طرابلس تنقذ 89 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس

تمكنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وتابع قاسم، "المهاجرون غير الشرعيين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة"، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مركز إيواء طريق السكة بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، العميد أيوب قاسم، في تصريح لوكالة " سبوتنيك " اليوم الأحد، إنه "بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، صباح أمس السبت، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/ طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ تم خلالها إنقاذ حياة 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 75 شمال شرق الخمس"، موضحا أن من بين المهاجرين 16 سيدة، وطفلين".

وحيا الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل التابعين لوزارة الداخلية في عملية المساعدة والتعاون في إنزال وتسليم واستلام المهاجرين غير الشرعيين وكذلك جهود القائمين على ميناء طرابلس البحري وتعاونهم مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء ومع القوات البحرية بشكل عام.

وتعتبر ليبيا، محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير قانونية، وتعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.