أكثر من 2300 شركة عارضة من بينها روسية في معرض الطاقة والمياه والبيئة بدبي غدا

تنطلق في دبي، غدا الاثنين، فعاليات الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2019"، بمشاركة 2350 شركة من 55 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، كروسيا واليابان وسنغافورة والبرازيل وتشيلي وايرلندا وبولندا.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، يقام المعرض بالتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة.

2350 شركة و55 دولة تشارك في معرضي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية غداً#وام https://t.co/ZHR73Fx4F3 pic.twitter.com/37dp4ONPbX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 20, 2019

ويقام المعرضان تحت مظلة "الأسبوع الأخضر"، ويستمران حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض "ويتيكس"، سعيد الطاير، " بات معرض ويتيكس حدثا مهما على خارطة المعارض الدولية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه، مما يعزز الدور القيادي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ويدعم استراتيجيات واستثمارات الدولة لتنويع مصادر الطاقة".

وأوضح الطاير بأن "ويتيكس" يشكل منصة عالمية رائدة تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومجالات البحوث والتطوير بإنتاج الطاقة النظيفة والمياه.

ويستعرض "ويتيكس 2019" أحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة في عشرات المجالات، بما في ذلك التوربينات والضواغط والمحركات والمولدات، وأجهزة القياس والمعايرة، ونظام الحماية الكاثودية والقواطع الكهربائية المعزولة بالغاز.

كما يتضمن عرض تجهيزات السلامة ومعدات الحماية الشخصية، ومستلزمات الإضاءة وحلول الإضاءة المبتكرة والإضاءة الشمسية، والتقنيات الصناعية لأئتمتة الإنتاج، وبرمجيات قطاع النفط والغاز، وغيرها.