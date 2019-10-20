الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع تابعة لـ"أنصار الله" في تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، عقب مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد أوقعت 3 قتلى و10 مصابين من مسلحي الجماعة.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا نفذت هجوماً على مواقع للحوثيين شرق مدينة تعز، انتهى بتحرير تبة الخضر".

وأكدت "مقتل 3 من عناصر الحوثيين وإصابة 10 آخرين خلال المواجهات".

وتكمن أهمية تبة الخضر في "كونها تطل على الطريق الرابط بين مديريتي صالة ودمنة خدير، وتشرف على منطقتي زوة عبدان والزيلعي".

وفي وقت سابق، بدأت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب اليمن، أمس السبت، نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في إطار الجيش اليمني، أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدأت نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة اولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة".

وأوضح أن "اتفاق فريق المراقبة المشتركة، نص على نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطقة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها".

وأضاف أن "الفريق سيثبت غداً الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الابقار بخط كيلو 16، فيما يجري استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في ختام الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول المنصرم، تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين ومن بعثة الأمم المتحدة.