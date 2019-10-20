بغداد: العراق غير معني بتسلم عناصر "داعش"... وعلى بلدانهم التكفل بهم

قال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية إن العراق غير معني بتسلم العناصر الأجنبية في تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدو). مضيفاً أن "على بلدانهم التكفل بهم".

بغداد - سبوتنيك . وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، أن العراق غير معني بتسلم الإرهابيين الأجانب من تنظيم "داعش" الإرهابي وأنه معني فقط بتسلم الإرهابيين في التنظيم من الذين يحملون الجنسية العراقية.

وقال الصحاف، في بيان، إن "العراق معنيّ بتسلّم الإرهابيّين الدواعش (عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذين يحملون الجنسيّة العراقيّة وعوائلهم، وسيُحاكَمون في المحاكم العراقـيّة وفق القوانين النافذة".

وأضاف "العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن القوات الأميركية نقلت نساء من زوجات أعضاء تنظيم داعش (المحظور في روسيا) من مخيم الهول، في شرق مدينة الحسكة، شمال سوريا، بالتزامن مع تحليق مكثف للحوامات الأميركية في الأجواء.

ونقلت (سانا) اليوم الأحد إن "قوات الاحتلال الأميركية تنقل نساء من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة بالتزامن مع تحليق مكثف لحوامات الاحتلال في أجواء المخيم".

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل أيام أن موسكو قلقة من وضع حراسة مسلحي داعش الإرهابيين المحتجزين بعد بدء العملية التركية شمال سوريا.

وقالت زاخاروفا: "استغل الإرهابيون موجة التوتر، وقاموا بتنشيط شبكة الخلايا النائمة. وفي هذا الصدد، فإن قضية حراسة الأسرى من داعش، المحتجزين في سجون شرقي الفرات وأفراد أسرهم تثير قلقًا كبيرًا - فهم يتواجدون في معسكرات للنازحين، بما في ذلك في مخيم الهول الذي يحتوي على 70 ألف شخص".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.

مقتل 7 من عناصر داعش باشتباكات مع الجيش العراقي في البغدادي بالأنبار pic.twitter.com/iolV370jD0 — الحدث (@AlHadath) June 6, 2019

وقال مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الأسرى لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع، حسب "رويترز".