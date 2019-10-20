الحزب الشيوعي السوداني يدعو للاحتشاد بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة

دعا الحزب الشيوعي السوداني، جميع السودانيين، إلى الاحتشاد يوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر (1964)، بهدف الضغط على الحكومة الانتقالية، لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الحزب، اليوم الأحد، أن "الحزب الشيوعي يقدر ويثمن ما أنجزه السلطة الانتقالية وفق برنامج المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والسعي لتحقيق السلام الدائم من تقذ أي سلبيات أو تقاعس عن إنجاز مهام الثورة ويقدم البديل المناسب في تنسيق مع حلفاءه في الحرية والتغيير".

وأضاف البيان، ومن أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر الأخيرة، طالب الحزب الشيوعي، السلطة الانتقالية، بأن يقوم "بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة والثابتة لحزب المؤتمر الوطني التي نهبت من الشعب وتقديم مرتكبو جريمة فض الاعتصام القيادة العامة للمحاكمات الثورية الفورية وكذلك من أجرك في حق الشعب منذ العام 1998".

وتابع البيان، ويجب إعادة هيكلة الجيش وإخضاع المليشيات وحملة السلاح خارج الجيش لبرنامج الترتيبات الأمنية واستعادة الأموال المنهوبة وإبعاد السودان عن سياسات المحاور ورفض أن يكون السودان ميدان للقواعد العسكرية".

ويذكر أن عدد من أحزاب المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة في احتشاد شعبي في ذكرى مرور 55 عاما لثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول السودانية لأجل الضغط على الحكومة الانتقالية.

ونجحت ثورة شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، في الإطاحة نجحت، في 11 أبريل/نيسان الماضي، في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاما أمضاها رئيسا للبلاد.