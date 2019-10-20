Widgets Magazine
تسجيل
19:53 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق

    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق... فيديو وصور

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    استقبلت مدينة كربلاء، ذات الطابع الديني القدسي، في وسط العراق، أكثر من 17 مليون زائر، من بينهم أكثر من مليونين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، لإحياء الذكرى الأربعينية للإمام الحسين، والقربان، وسط كرم لا حدود له، تحت حماية أمنية مشددة.

    بدأت وفود الزائرين من رجال، وشباب، ونساء، وفتيات، وأطفال، يرتدون لون الحداد، بالتوجه من مختلف محافظات العراق، في انتهاء الأيام العشرة الأولى من شهر صفر ثاني أشهر السنة الهجرية حسب التقويم الإسلامي، سيرا على الأقدام صوب كربلاء، على طول طرق افترشتها خيم المواكب تقدم أشهى وأطيب أنواع الأكلات الشعبية التي توزع ثوابا مجانا.

    وأختتم الزائرون، بأعداد تجاوزت الـ17 مليون زائر، حسبما أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، الذي عقد اليوم، الأحد، 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مراسم الذكرى الأربعينية للإمام الحسين.

    وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، نجاح لخطة الأمنية، وكذلك الخدمية، الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، دون تسجيل أي حادث أو خرق أمني، قائلا :

    إن الخطة الأمنية التي وضعت، عالية، وتليق بمستوى الزيارة وحجمها، وجميع  الأمور ايجابية، ولا يوجد أمر سلبي، حتى في الخطة الخدمية الخاصة بالصحة، والنقل".

    وحدثنا المسعودي، عن الدور الفعال والأبرز في إنجاح الخطة الأمنية للزيارة، من المشاركة الواسعة جدا للأجهزة الأمنية، وقوات الحشد الشعبي، والمتطوعين، والمتطوعات، والمنتسبات الأمنيات، موضحا ً : تم توزيع الأجهزة الأمنية، على القطوعات، والأطراف.

    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق
    © Sputnik .
    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق

    وأضاف، أن زيارة هذا العام، هي الأكثر عن الأعوام الماضية، وعليه تم اعتماد بعض التقنيات في إنجاح الخطة الأمنية، بإستخدمات الكاميرات، ومنظومات المراقبة الخاصة بالمحافظة، حيث تم تهيئتها، وتجهيزها قبل بدء الزيارة.

    ولفت المسعودي، إلى العمليات الأمنية الاستباقية التي نفذتها القوات العراقية، ضمن عملية "إرادة النصر" في المناطق الصحراوية الرابطة بين كربلاء، والأنبار، والتي اشتركت بها قوات الجيش، وقيادة عمليات الأنبار، والفرات الأوسط، محققة نجاحا في تفتيش المنطقة وتأمينها بشكل كامل لدرء أي استهداف يشنه "داعش" الإرهابي على الزائرين.

    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق
    © Sputnik .
    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق

    ونفى المسعودي، الأنباء التي بثت مع الصور المتناقلة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لعناصر إيرانيين تمت الاستعانة بهم لتأمين الزيارة الأربعينية، مشيرا إلى أن كل المؤتمرات التنسيقية، ابتداء من محرم، وحتى الآن لم يكن فيها شيء من هذا القبيل، نعم كان هناك إخوانا من الجانب الإيراني من السفارة، والقنصلية الإيرانية في كربلاء.

    وبين المسعودي، هناك مؤتمرين فقط لأعضاء الزيارة الأربيعية، وهي تضم 40 عضو من أعضاء تنظيم الزيارة، ومن ضمنهم هي السفارة الإيرانية، والقنصيلة، بالإضافة إلى العتبات والوزارات، والبنك المركز، والمحافظ، ونوابه، ومجلس المحافظة، واللجان الأمنية، والسياحة، والنقل، والصحة، والوكالات، والمدراء الموجودين، والهيئات مثل هيئة الاتصالات، والسياحة والأثار.

    © Sputnik .
    طقوس مقدسة تستقطب الملايين من الخارج في العراق

    وأكمل، أن جميع أعضاء الزيارة، عملهم، وطرحهم في المؤتمرين هو عمل تنسيقي تنظيمي، وعمل الإيرانيين هو تأمين أمورهم في داخل بلادهم وحدودهم، أما في داخل حدودنا فهي من مسؤوليتنا.

    وأختتم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، أما الأمور التنظيمية، على سبيل المثال، أن هيئة الحج والعمرة العراقية، تبعث ممثلين عنها إلى السعودية قبل شهرين من بدء الحج، لتهيئة الفنادق، والمطاعم للحجاج العراقيين، وكذلك الحال بالنسبة للإيرانيين، جاؤوا لتهيئة بعض الأماكن لهم لأن أعداد الوفود كان كبير جدا مثلا في جامع المصطفى كان فيه ما يقارب 7 آلاف شخص من مختلف الجنسيات العالم، وكذلك النقل والصحة والخدمات، أما مسألة الأمن لم يتم التطرق له، ولم يطرح من قبلهم، لأن قياداتنا الأمنية موجودة، وهي المسؤولة عن أمن المحافظة، والزيارة.

    وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، قد كشف في تصريح لمراسلتنا، الجمعة، 18 أكتوبر، عن أكثر من مليونين، و600 ألف، حصيلة العرب والأجانب الوافدين جوا وبرا للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين.

    وأكد القيسي، أن عدد الوافدين العرب والأجانب إلى العراق حتى الآن بلغ أكثر من مليونين و680 ألف زائر عبر المنافذ البرية وهي: زرباطية، والشلامجة، والشيب، والقائم، والجوية من مطارات بغداد، والبصرة، والنجف.

    وتشهد محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار على رأسها إيران والكويت وغيرهما، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم، وأبرزها يوم عاشوراء المصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من صفر ثاني أشهر التقويم الهجري.

    واستقبلت محافظة كربلاء، العام الماضي، حسبما أكدت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، لمراسلتنا، بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع أعداد الزائرين الوافدين لإحياء "الزيارة الأربعينية"، إلى أكثر من 15 مليون زائر.

    انظر أيضا:

    العراق... اعتقال الخلية التي خططت لعملية تفجير مدخل كربلاء
    مقتل وإصابة 17 شخصا إثر تفجير في مدينة كربلاء العراقية
    قتلى ومصابون في تدافع أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء
    الملايين يزحفون لتأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء... فيديو وصور
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019
    بوتين يزور السعودية والإمارات ودخول الجيش السوري إلى منبج...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وإيطاليا تربطهما علاقات عريقة منذ عهد روما القديمة
    أمريكا بنت علاقات حتى مع الديناصورات
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك