لبنان... طائرة استطلاع "معادية" تحلق فوق النبطية وإقليم التفاح

حلقت اليوم الأحد، طائرة استطلاع "معادية" فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مراسلها أن "طائرة استطلاع معادية من طراز "ام ك" مسيرة حلقت فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح".

على صعيد أخر، قال مسؤولون لبنانيون، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤوليين لبنانيين.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.

وتتواصل التظاهرات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.

وسجّل سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، من 1510 ليرات (السعر الرسمي) إلى ما بين 1600 و1800 ليرة عند بعض الصيارفة.