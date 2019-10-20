تعليق طريف من علاء مبارك على صورة لفتيات من لبنان أثناء المظاهرات

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تعليقا ساخرا على حسابه الرسمي في تويتر، بشأن نزول جميلات لبنان إلى ساحات التظاهرات.

ودائما ما يتفاعل علاء مبارك مع متابعيه علي موقع "تويتر"، ويدخل معهم في نقاشات ويرد علي أسئلتهم، بكل احترام ووقار، ونادرا ما نراه يسلك طريق الضحك أو خفة الدم.

ولذلك فؤجي متابعي علاء مبارك، عند نشره لصورة لجميلات لبنان أثناء مشاركتهم في التظاهرات التي تشهدها لبنان منذ عدة أيام، مرفقة بـ"كوميك" مضحك، كتب عليها "الناس ديه لو كان نزل زيهم في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم".

وحرص علاء علي إرفاق الصور باعتذار قائلا: "مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل... خفة دم بقا نقول ايه" مع إيموجي "ضاحكة".

مع احترامى للجميع ، شاهدت على شبكة التواصل 👇خفة دم بقا نقول ايه 😂😂😂😂 pic.twitter.com/f59ynvbEo7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 20, 2019

يذكر أن لبنان تشهد تظاهرات منذ عدة أيام احتجاجا علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فرض الضرائب علي الشعب.