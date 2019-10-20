"أنصار الله": التحالف شن 50 غارة على محافظتين وصعد حدوديا

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، إحباط هجمات ومحاولات تقدم لقوات التحالف العربي والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، على الحدود مع المملكة العربية السعودية وداخل اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر صفحته المعتمدة على"تويتر"، إن "دول العدوان شنت أكثر من 50 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية على محافظتي صعدة وحجة".

دول العدوان تشن اكثر من 50 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية على محافظتي صعدة وحجة استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين مع تصعيد في جبهات الحدود وبعض جبهات الداخل من خلال شن العديد من الزحوفات والتسللات دون تحقيق اي تقدم يذكر بفضل الله . — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 20, 2019

وأضاف: "الغارات استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين".

وأشار إلى أن التحالف "صعد في جبهات الحدود وبعض جبهات الداخل من خلال شن العديد من الزحوفات والتسللات"، مؤكداً "عدم تحقيق أي تقدم يذكر".

وكانت "أنصار الله"، حذرت الأحد الماضي، على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، من استمرار عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعدم التجاوب مع مبادرة السلام التي أعلنتها الجماعة في 20 أيلول/سبتمبر المنصرم، والمتضمنة التوقف عن استهداف أراضي المملكة مقابل خطوة مماثلة من الرياض.