بالفيديو... الجيش الأمريكي ينسحب من قواعده في ريف حلب والرقة بسوريا

تواصل القوات الأمريكية سحب قواتها من الأراضي السورية وإخلاء عدة قواعد لها ونقل عتادها العسكري باتجاه العراق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى انسحاب رتل عسكري للجيش الأمريكي صباح اليوم الأحد، مؤلف من عدة عربات عسكرية من ريف حلب والرقة مرورا بمحافظة الحسكة باتجاه العراق.

ونشرت الوكالة مقطعين فيديو قالت إنهما يوثقان عملية انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في ريفي حلب والرقة عبر طريق تل تمر.

وأوضحت الوكالة أن "الجيش الأمريكي أدخل خلال ساعات الصباح الأولى قافلة مؤلفة من أكثر من100 شاحنة فارغة ترافقها آليات عسكرية من شمال العراق إلى الأراضي السورية باتجاه مدينة القامشلي غرباً يعتقد أنها بغرض استكمال عملية إخلاء قواعد القوات الأمريكية المنسحبة".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "الآليات التي أدخلتها القوات الأمريكية إلى الأراضي السورية صباح اليوم اتجهت إلى جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة 45 كم لإخلاء المستودعات من النقاط والمراكز الأمريكية".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن "الجيش الأمريكي دمر قاعدة القليب غير الشرعية التي كانت تحتوي مدرجا لطائرات النقل العسكري والحوامات في منطقة تل بيدر".

وأفادت، بأن "القوات الأمريكية تتحضر لإخلاء قاعدتها غير الشرعية بجانب سد السابع من نيسان في ريف الحسكة".

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق، لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق.