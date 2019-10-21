رئيس تشيلي: بلادنا تخوض حربا ضروسا

أعلن الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم الاثنين، أن الدولة تخوض حربا ضد قوى كبرى لا تحترم شيئا وهي مستعدة لتوسل العنف والجريمة دون حدود.،

وذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التشيلي توجه إلى شعبه، مشيرا إلى أن حربا كبيرة ومخطط لها تواجهها بلاده جراء ضغط الشارع.

ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم في سانتياغو عاصمة تشيلي بعدما أضرم متظاهرون النار في متجر، في حين تم تأجيل عدد من رحلات الطيران في مطار المدينة بسبب عدم تمكن أفراد أطقم الطائرات من الوصول إلى المطار.

وتشهد سانتياغو وغيرها من مدن تشيلي أحداث شغب منذ أيام بسبب احتجاجات على زيادة أسعار المواصلات العامة، مما دفع رئيس البلاد سيباستيان بنيرا لإعلان حالة الطوارئ.