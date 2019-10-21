صحيفة: أول تعليق رسمي بعد رفض طلب ولي العهد السعودي بشأن صفقة المليارات

وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية نشرت، في فبراير/ شباط الماضي، تقريرا تحدثت فيه عن رغبة محمد بن سلمان في شراء نادي "الشياطين الحمر"، وذكرت حينها أن قيمة العرض السعودي للصفقة بلغت 3.8 مليار جنيه إسترليني أي زهاء 4.9 مليار دولار، ولكن سرعان ما نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، تلك الشائعات.
يذكر أن عائلة غلايزر اشترت مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية.
ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يعد من أغنى الأندية في العالم، المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط.
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