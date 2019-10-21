السعودية تعلن إغلاق منطقة الرياض بوليفارد... ماذا يحدث في المملكة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إغلاق منطقة الرياض بوليفارد باستثناء السينما والمسارح، اليوم الاثنين.

وأوضح "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن إغلاق المنطقة من أجل "تركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادا لانطلاقه، غدا الثلاثاء، وإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستعجبكم".

تنويه ... سيتم اغلاق منطقة الرياض بوليفارد باستثناء السينما والمسارح يوم غد الاثنين ... وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادا لانطلاقه يوم الثلاثاء باذن الله ... وإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستعجبكم ان شاءالله ❤️🙏🏼🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2019

​وكان تركي آل الشیخ، مساء الأربعاء، نشر مقطع فیدیو یوضح فیه مراحل تطور الأعمال الإنشائیة بمشروع "بولیفارد الریاض" الترفیھي الضخم، وحجم الإنجاز فیه، وسط تفاعل كبیر من متابعیه.

ویظھر في المقطع المنشور بعض المباني الضخمة التي یحتویھا المشروع وقد قرب الانتھاء منھا، وكذلك یظھر انتھاء العمل في بعض مناطق المشروع الأخرى.

ومشروع مجمع بولفیارد بالریاض؛ ھو مشروع ترفیھي یستھدف الشباب والعائلات وكل الباحثین عن الفخامة والرقي، ویقع في أحد أفخم أحیاء الریاض، وھو حي حطین السكني، بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي.

يشار إلى أن حفل افتتاح مسيرة "موسم الرياض"، شهد حضورا قياسيا وضخم من الزوار، إذ فاق التوقعات والطاقة الاستيعابية لمنطقة ‫بوليفارد الرياض، ووصل لـ400 ألف.