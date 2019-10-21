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11:39 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

    مصر تكشف تفاصيل الخلاف حول سد النهضة وخططها للمواجهة

    © AP Photo / Bilal Hussein
    العالم العربي
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    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (44)
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    كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، وخطط مصر لمواجهة أي نقص محتمل في المياه.

    نهر النيل بمدينة أسوان
    © Sputnik . Amro Omran
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    وخلال فعاليات أسبوع المياه والذي انطلق، أمس الأحد، في القاهرة ويستمر لمدة 5 أيام، أكد مدبولي أن "هناك تحديات تواجه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشيرا إلى أن "السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018"، وذلك حسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

    وأضاف: "للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، وأن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود".

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن "مصر سعت طول الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضا"، مضيفا أنه "ما طرحه الجانب الإثيوبي من اقتراحات لا تلبي شواغل مصر اتصالا بملء وتشغيل السد ولا يمكن قبولها لتجاهلها عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات".

    وأضاف أن "الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب قادة الدول الثلاث في 23 مارس/ آذار 2015 بالخرطوم، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات"، مؤكداً أن "إعلان المبادئ نص أيضاً على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد".

    وأكد رئيس الوزراء المصري أن "القاهرة تعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصة في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها"، مشيرا إلى أن "مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

    وقال إن "محور المياه في مصر يعد من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط".

    وأضاف مدبولي أن "الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ 50 مليار دولار، ترتكز على أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي"، مؤكدا أن "الحكومة نفذت منها في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تفوق تكلفتها الـ 8 مليارات دولار، ومنها مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين".

    سد النهضة الإثيوبي
    © AP Photo / Elias Asmare
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    وأضاف أنه على صعيد حوض النيل، تحرص مصر على تعميق أواصر التعاون مع دول الحوض كافة، وتتفهم الحاجة الماسة لجميع دول حوض النيل للتنمية لمجابهة الزيادة السكانية المضطردة، والحاجة إلى وضع خطط تنموية شاملة لتحقيق الاستفادة للجميع، ودون الإضرار بالغير أو استدامة النهر، مؤكداً أن خير دليل على ذلك، هو النهج الذي اتبعته مصر في محاولة حلحلة أزمة سد النهضة، وسعيها الدؤوب للتوصل لاتفاق مرض للجميع.

    وأكد رئيس الوزراء المصري، أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى.

    ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.

    ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير أصبح نقطة خلاف بين البلدين".

    وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (44)

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, إثيوبيا, السودان, مصطفى مدبولي, انهيار سد النهضة, مفاوضات سد النهضة, أزمة سد النهضة, ملف سد النهضة, سد النهضة
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