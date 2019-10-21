بالصور... مباحث الآداب في الكويت تلقي القبض على "الجوكر"

ألقت مباحث الآداب في الكويت القبض على رجل يتجول في شوارع العاصمة ليلا، وهو متنكر في شخصية الفيلم المثير للجدل "الجوكر"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية.

وتبيّن أن الرجل هو مواطن من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد مصدر أمني بأنه "وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور"، لافتا إلى أنه "يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناء على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وحذر المصدر المواطنين والمقيمين في الكويت من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون.

من ناحيته، نشر المواطن عبر حسابه تعليقا كتب فيه "تم استدعائي للتحقيق بسبب إتقاني لشخصية الجوكر".

وكانت صور انتشرت لشخص اعتاد على الظهور بشخصية "الجوكر" والتجول ليلا في مناطق مختلفة في نطاق محافظة العاصمة الكويتية، وطرحت تساؤلات كثيرة عن هذا الشخص، وسبب تعمد إخفاء وجهه بذلك القناع الماكياجي.

كويتي يقلد الجوكر بشوارع الكويت

نااااار والله 😂😍🔥 pic.twitter.com/J9AUxw0Jj4 — HmoodGa♡♡ (@HmoodGa) October 19, 2019

وحين حصل رجال إدارة مباحث الآداب التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية على الصور، تحركوا على الفور لإجراء التحريات حول شخصية "الجوكر"، لكشف أسباب تقمص تلك الشخصية ليلا والتجول في مناطق عدة، حتى تم إلقاء القبض عليه.

وبدأ عرض الفيلم الأمريكي "الجوكر"، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط مخاوف أمنية في الولايات المتحدة، من احتمالية نشوب أعمال عنف وشغب بسبب أحداثه، والتي تدور حول مواطن أمريكي بسيط يصاب بالجنون، بسبب تعرضه المستمر للاضطهاد والإهانة.

والفيلم من بطولة واكين فينيكس، وروبرت دي نيرو، ومن إخراج تود فيليبس، ومن إنتاج شركة "وارنر برادرز"، وهو مستوحى عن واحد من أبرز شخصيات القصص الهزلية (الكوميكس).