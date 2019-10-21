وكالة: قطر تعد بالمزيد والسعودية تبحث عن فرصة كبيرة

وأعرب السفير القطري، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، مساء أمس الأحد، عن "رغبة قطر في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وفي اليوم نفسه، وخلال لقاء في الخرطوم أيضا، لكن مع وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، قال السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، إن المملكة تبحث عن فرصة كبيرة وحقيقية للاستثمار في السودان.
وأضاف أن "الرياض تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان وتسعى إلى الاستثمار على مستوى الطاقة والتعدين"، معربا عن رغبة شركة "أيكوبات"، التابعة لصندوق الاستثمار السعودي، بالاستثمار في كل أنواع الطاقة البديلة.
وتستثمر قطر حاليا 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعا في مجالات الزراعة والسياحة والعقارات، وفق بيانات سودانية رسمية، فيما تعتبر الاستثمارات السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة 11 مليار دولار، بحسب البيانات السودانية.
وتأمل الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، بمعالجة وضع اقتصادي مترد، فجّر احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.
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