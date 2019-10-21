"إيران مستعدة"... ظريف يمد يده إلى السعودية بـ"خطوة جديدة"

وأبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للسفر إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل حل الخلافات إذا تهيأت الظروف المناسبة.

وأكد ظريف، في تصريحات مع قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، أن طهران ستقف دائما إلى جانب الشعب اليمني، لأنها تؤمن بأن إيقاف الحرب هو لمساعدة الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن "الاتصالات مستمرة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن الوضع في اليمن"، مشددا على أن طهران ترحب بأي مبادرة لتخفيف التوتر في المنطقة وستتعاون بشكل تام مع أي خطوة لإنهاء الحرب في اليمن.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014. وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.