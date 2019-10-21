عبد الله بن زايد: "إكسبو 2020" خطوة كبيرة على درب الخير والرخاء

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن استضافة معرض "إكسبو 2020" تعد خطوة كبيرة على درب الخير ورخاء ورفعة البشرية.

وجاء ذلك في كلمته خلال الفعالية الاحتفالية التي أقيمت في مدينة ماتيرا الإيطالية "عاصمة الثقافة الأوروبية" بمناسبة بدء العد التنازلي لعام واحد على انطلاق "إكسبو 2020" دبي.

وحضر الفعالية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجو دي مايو، ووزير التعليم والجامعات والأبحاث، لورينزو فيوراموناتي، وعمدة مدينة ماتيرا، رافايلو دي روجيري، وجمع غفير من المسؤولين الحكوميين والطلاب وأستاذة الجامعات من الجانب الإيطالي.

وصرح عبدالله بن زايد: "إن أهمية هذا المعرض تكمن في كونه الأول من نوعه على الإطلاق في منطقتنا وحين أقول منطقتنا لا أعني الشرق الأوسط أو العالم العربي فحسب بل هو الأول في أفريقيا وجنوب آسيا وأول مرة في دولة مسلمة".

وأضاف: "إذا ما وضعنا هذه الميزة الجغرافية التي تحمل في طياتها ثقافات وحضارات وتاريخ وإمكانات في مثل هذه المنصة المهمة للتعاون الدولي فلابد أن يكون الناتج متفردا ومؤثرا على مسيرة الإبداع البشري والعمل المشترك .. يدعمه في ذلك ما لدينا في الإمارات من إرث متمثل في القدرة على جمع الكلمة والشراكة على مستوى الناس والسياسة والثقافة بل والتجارة والأعمال أيضا".

واختتم عبدالله بن زايد: "هي فرصة للعالم وهي فرصة لنا نحن البشر ..فرصة بينما تغمرنا المعلومات والتكنولوجيا التي يسهل انتقالها أن يكون إكسبو منصة كي تتحول المعلومات إلى معرفة ووعي وعلم نافع للبشرية".

عقب ذلك اصطحب لويجو دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الشيخ عبدالله بن زايد آل إلى إطلالة مرتفعة جبلية لمشاهدة البلدة القديمة "ساسي" التي تعد أبرز معالم مدينة "ماتيرا" الملقبة بمدينة الحجارة في إيطاليا.

يشار إلى أن "إكسبو 2020" دبي يقام على مدار ستة أشهر ويبدأ في 20 أكتوبر/تشرين الأول، 2020 ويختتم في 10 أبريل/نيسان 2021، وشهدت دولة الإمارات احتفالات كبيرة أمس بمناسبة تبقي عام على استضافة إكسبو.