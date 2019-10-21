الحريري يعلن رسميا موافقة الحكومة على حزمة الإصلاحات والميزانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وعقب اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، قال الحريري، في كلمة له، اليوم الاثنين، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وقال إن "الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

الحريري: إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء

الحريري: لا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة

الحريري: التظاهرات في لبنان تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس

الحريري: الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف

الحريري: إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا

الحريري: إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسوف أدعم ذلك

يتبع...