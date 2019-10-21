الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة تثبيت نقاط مراقبة في الحديدة

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، جماعة "أنصار الله"، بإعاقة عمل الفريق الأممي في مدينة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة– سبوتنيك . وقال الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح دبيش، على صفحته في "فيسبوك": "تعمد الحوثيون عدم فتح الطريق من ميناء الحديدة وكيلو 16 عن طريق صنعاء الحديدة، التي تبلغ مسافتها 12 كيلومترا، ما دفع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبيهجيت جوها إلى تغيير خط سيره نحو طريق باجل للوصول إلى كيلو 16 من أجل تثبيت ثالث نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في (منطقة) حوش الأبقار".

وأشار الدبيش إلى "تصعيد الحوثيين خروقاتهم في الحديدة، بتنفيذ عمليات قنص أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 2 من اللواء الأول عمالقة".

وكانت البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، ثبتت أمس الأحد، نقطة مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الصالح، بعد يوم من تفعيلها نقطة المراقبة الأولى في منطقة الخامري بالكيلو 8.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت، في ختام الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في التاسع من سبتمبر/ أيلول المنصرم، تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين ومن بعثة الأمم المتحدة.