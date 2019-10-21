نائب لبناني: الإصلاحات كانت من سابع المستحيلات لولا الاحتجاجات الشعبية

قال نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي، لـ"سبوتنيك"، إن "الإصلاحات والقرارات التي أقرتها الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، لم تكن لتكون بأي شكل من الأشكال لا بل كانت من سابع المستحيلات في كل المجالات لولا هذه الحركة الشعبية الصارخة التي فعلت فعلها، ورب ضارة نافعة".

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات "وضعت البلاد على سكة جديدة بحيث إنه إذا نفذت جميع القرارات وأعتقد أنها ستنفذ حتماً فإن البلد سيشهد عصراً جديداً في الحياة العامة وفي التعاطي مع المال العام وفي مسألة المحاسبة والمساءلة وفي تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ومحاسبة كل مسؤول عن أي عمل يرتكبه".

وشدد الفرزلي أن البلد "أمام عصر جديد يجب أن لا يفوت هذه الفرصة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الغايات الشخصية وبعض الأجندات الخارجية وبعض المصالح السياسية التي لا مصلحة لها باستقرار الوضع وإعادة انتاج دور ومكانة الدولة في المجتمع اللبناني".

ولفت النائب اللبناني إلى أن لبنان "مر بأزمة أدت إلى تحرك الاحتجاجات، والأزمة موضوعية وكنا نستغرب كيف أن الشعب حتى تاريخه لم يثر، ولكن في الوقت عينه هذا يثير شهية الدول والمتدخلين والطامعين لغايات إقليمية أو دولية أن تستثمر هذه النفضة الشعبية فتقدم لها كل التسهيلات".