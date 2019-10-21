لاريجاني: إيران تدعم أمن واستقرار سوريا

ووفقا لوكالة "تسنيم"، أكد لاريجاني خلال استقبال عدنان محمود السفير السوري في طهران، على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأوضح لاريجاني أن المساس بوحدة الأراضي السورية، سيفاقم مشاكل الشعب السوري، ولهذا ستدعم إيران أمن واستقرار سوريا.
من جانبه، أشار السفير السوري في طهران إلى الهجوم التركي على الأراضي السورية قائلاً إن "العدوان التركي على سوريا مستمر والجيش التركي أرسل قواته للحدود وداخل سوريا رغم اتفاق تركيا مع أمريكا على وقف الحرب".
وأعرب السفير عدنان محمود عن شكره للجمهورية الإيرانية على جهودها، مؤكدا ضرورة منع إنشاء منطقة آمنة لتركيا.
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