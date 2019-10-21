الأمم المتحدة تدعو السلطات اللبنانية إلى تلبية مطالب ملايين المحتجين

دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيس الحكومة اللبنانية إلى تلبية مطالب ملايين المتظاهرين، كما دعا قوات الأمن إلى الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات السلمية.

وغرد كوبيس عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا ""ناقشت مع رئيس البرلمان، نبيه بري، حول ما يحدث في مدينة صور... يجب أن تسمع مطالب ملايين المتظاهرين فيما يتعلق بالتغييرات والتعديلات".

وأضاف "يجب على "قوات الأمن والجيش اللبناني مواصلة ضمان سلامة الاحتجاجات السلمية، كما يجب العمل مع السياسيين الذين يحرضون على العنف".

ويشهد لبنان منذ خمسة أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسيات الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني بدأ جلسته صباح اليوم الاثنين، في غياب وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي، ووزراء حزب القوات اللبنانية الذين تقدموا باستقالاتهم.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء في جلسته بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.