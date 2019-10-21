الحريري يعلن موافقة الحكومة اللبنانية على ميزانية 2020... ويحدد نسبة العجز

وافق لبنان اليوم الاثنين على مجموعة من الخطوات لمعالجة أزمة اقتصادية أشعلت موجة تاريخية من الاحتجاجات المناهضة للسلطة الحاكمة في البلاد، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيدعم إجراء انتخابات مبكرة إذا كان هذا ما يريده المتظاهرون.

وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها. وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، استمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي

وتضمنت الإجراءات خطوة رمزية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.

وقال الحريري إن الحكومة تخطط أيضا للموافقة في غضون ثلاثة أسابيع على المرحلة الأولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بمبلغ 11 مليار دولار وكان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف الحريري "نحن اليوم اتخذنا إجراءات في مكافحة الفساد ومكافحة الهدر، عملنا مشاريع كبيرة، وصلنا إلى موازنة عجز 0.63 هذا أكبر إنجاز قمنا به وأتحدى بتاريخ الحكومات أن يكون قد حدث شيء هكذا. يعتبر انجاز اليوم انقلاب مالي لنا بالنسبة 2020".

وأوضح الحريري أن هذه الخطوات ليست من أجل إخراج الناس من الشارع، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة الناس.

وأضاف الحريري "القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف".

وأشار إلى أن الحكومة ستسرع بالإصلاح الذي طال انتظاره لقطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يستنزف مليار دولار من الخزينة كل عام بينما يفشل في توفير الكهرباء الكافية للبنانيين الذين يعتمدون بشكل خاص على المولدات.