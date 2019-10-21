الشرطة القطرية تستعد للمونديال في تركيا... فيديو

يتلقى 15 عنصرا من الشرطة القطرية تدريباتهم في ولاية أزمير التركية استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022.

وخاض عناصر الشرطة القطرية دورة استمرت لمدة أربعة أسابيع بتنظيم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في مدرسة الدرك للقوات الخاصة، بحسب وكالة "الأناضول".

وشملت التدريبات التي أشرف عليها مدربون وخبراء أتراك، طرق ومجالات السيطرة على أحداث الشغب واحتوائها وتأمين الفعاليات الرياضية، وتأمين السلامة والأمن وكيفية مواجهة حالات العنف.

وتعتبر قطر أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تحظى بفرصة تنظيم هذا الحدث الكروي الدولي الذي يقام كل 4 سنوات.

وكانت أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في مايو/أيار الماضي عن جاهزية ملعب مواقع التدريبات الخاصة بالبطولة قبل 3 سنوات من انطلاقة الحدث الكبير.

وتقوم قطر في إطار قواعد تنظيم المونديال بإنشاء مواقع تدريبية جديدة وكذلك بتطوير وتجهيز المنشآت الحالية المستوفية الشروط.